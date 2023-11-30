ملك البحرين يصل الدولة للمشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف كوب 28 وحمدان بن محمد في مقدمة مستقبليه

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى أبوظبي اليوم (الخميس) على رأس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والتي انطلقت أعمالها اليوم في "مدينة إكسبو دبي" بمشاركة أكثر من 180 من رؤساء دول و حكومات من حول العالم.
كان في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وعدد من كبار المسؤولين.
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