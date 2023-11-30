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ملك البحرين يصل الدولة للمشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف كوب 28 وحمدان بن محمد في مقدمة مستقبليه

11/30/2023 9:26:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى أبوظبي اليوم (الخميس) على رأس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والتي انطلقت أعمالها اليوم في "مدينة إكسبو دبي" بمشاركة أكثر من 180 من رؤساء دول و حكومات من حول العالم.

كان في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وعدد من كبار المسؤولين.

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