«إي آند» تطبّق نظام العمل 4 أيام أسبوعيّاً في الإمارات



أعلنت إي آند عن تطبيق نظام العمل لمدة أربعة أيام أسبوعيّاً، في ثلاث من إداراتها داخل دولة الإمارات، لتُصبح أول مجموعة تكنولوجيا في الدولة تتبنَّى نموذجاً عالمياً يتيح المرونة في بيئة العمل.

وتعكس المبادرة التجريبية المكانة الريادية لـ إي آند وسعيها لصياغة السياسات والنماذج المستقبلية لبيئة العمل؛ إدراكاً منها أنَّ رفاهية موظَّفيها ترتبط ارتباطاً مباشراً بتعزيز الإنتاجية والابتكار، إذ يساهم برنامج العمل الجديد في دعم الموظفين، وتمكينهم من تحقيق التّوازن بين العمل والحياة الشخصية.

قالت دينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في إي آند: «يسعدنا إطلاق هذه المبادرة التجريبية، إذ ندرك أنه من خلال سعينا الدائم لابتكار الخدمات والحلول التقنية الجديدة لا بد أيضاً من تحديث استراتيجيات بيئة العمل لمواكبة التطور. ومن الضروري إعادة النظر في المعايير الحالية وتحديثها، والتعلم من خلال التجربة، ومواءمة سياسات العمل الداخلية لخلق بيئة عمل أكثر كفاءةً وإنتاجيةً، بما يحقق في نفس الوقت ازدهار الأعمال ونموها».

ويحق للموظفين المنضمين إلى هذه المبادرة الحصول على عطلة نهاية الأسبوع لمدة ثلاثة أيام من الجمعة إلى الأحد، كما تطبّق إي آند نظام العمل الهجين؛ حيث يعمل الموظفون بنظام العمل عن بعد ليومين أسبوعياً، أحدهما يوم الجمعة؛ للتركيز على الاستدامة من خلال تخفيض استهلاك الطاقة في المكاتب، والحَدّ من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل التنقل.

ويثبت نموذج أسبوع العمل الجديد، قدرته على تحسين رفاهية الموظفين وزيادة إنتاجيتهم، كما يساهم بشكل كبير في حماية البيئة من خلال تقليل الحَدّ من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل التّنقّل، وذلك استناداً إلى بحث نشره المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأردفت المنصوري: «نؤمن بأن رفاهية موظفينا هي إحدى أهم أولوياتنا لصياغة ووضع الأسس لمستقبل أكثر استدامةً، ومن خلال تقليل أوقات السفر واستهلاك الموارد، فإننا نعكس طموح دولة الإمارات نحو الرّفاهية والاستدامة، وندعم التزام المجموعة بتحقيق أهدافها في الحياد الكربوني».

ويتماشى إطلاق المبادرة التجريبية من إي آند مع إعلان الحكومة الاتحادية إطلاق أسبوع عمل مخفّض لمدة أربعة أيام لموظفي الحكومة، ويؤكّد حقيقة النتائج الناجحة التي حقّقتها إمارة الشارقة، التي سجّلت زيادةً بنسبة 90% في الأداء الوظيفي والسعادة والصحة العقلية بعد تطبيقها هذا النظام في 2022. وتنظر إي آند إلى هذه المبادرات التي تركّز على الموظفين، باعتبارها من العوامل الرئيسية التي ساعدتها على الفوز بالعديد من الجوائز العالمية، بما فيها «أفضل جهة عمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» من قبل جلوبال براند، و«أفضل جهة عمل في القطاعين الخاص والحكومي» من قبل جائزة دول مجلس التعاون الخليجي للموارد البشرية، بما يبرهن جهود إي آند في خلق بيئة عمل يمكن للجميع تحقيق النجاح والتّميّز فيها.

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