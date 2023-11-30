حمدان بن محمد: الإمارات ودبي تمثلان نموذجاً عالمياً ملهماً في القدرة على الإنجاز وتحقيق اللامستحيل

حمدان بن محمد: نرحب بجميع ضيوف مؤتمر كوب28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي ونتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذا الحدث العالمي ... طالما مثلت الإمارات ودبي نموذجاً عالمياً ملهماً في القدرة على الإنجاز وتحقيق اللامستحيل والشراكات اللامحدودة ... اليوم، ننطلق بذات الروح والهمة العالية في مهمة استثنائية من أجل تحقيق إنجازات ملموسة من أجل كوكب الأرض ومستقبل الأجيال والتعامل مع التحديات الكبرى التي يفرضها التغير المناخي ... نؤمن بجوهرية هذه القضية وأهميتها والتعامل معها يتطلب جهداً والتزاماً كامل من كل الحكومات والشعوب حول الأرض.

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