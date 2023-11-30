-->

Friday, 01 December 2023 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حمدان بن محمد: الإمارات ودبي تمثلان نموذجاً عالمياً ملهماً في القدرة على الإنجاز وتحقيق اللامستحيل

11/30/2023 9:26:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حمدان بن محمد: نرحب بجميع ضيوف مؤتمر كوب28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي ونتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذا الحدث العالمي ... طالما مثلت الإمارات ودبي نموذجاً عالمياً ملهماً في القدرة على الإنجاز وتحقيق اللامستحيل والشراكات اللامحدودة ... اليوم، ننطلق بذات الروح والهمة العالية في مهمة استثنائية من أجل تحقيق إنجازات ملموسة من أجل كوكب الأرض ومستقبل الأجيال والتعامل مع التحديات الكبرى التي يفرضها التغير المناخي ... نؤمن بجوهرية هذه القضية وأهميتها والتعامل معها يتطلب جهداً والتزاماً كامل من كل الحكومات والشعوب حول الأرض.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN30112023000110011019ID1107516432

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث