حمدان بن محمد: الإمارات ودبي تمثلان نموذجاً عالمياً ملهماً في القدرة على الإنجاز وتحقيق اللامستحيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
حمدان بن محمد: نرحب بجميع ضيوف مؤتمر كوب28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي ونتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذا الحدث العالمي ... طالما مثلت الإمارات ودبي نموذجاً عالمياً ملهماً في القدرة على الإنجاز وتحقيق اللامستحيل والشراكات اللامحدودة ... اليوم، ننطلق بذات الروح والهمة العالية في مهمة استثنائية من أجل تحقيق إنجازات ملموسة من أجل كوكب الأرض ومستقبل الأجيال والتعامل مع التحديات الكبرى التي يفرضها التغير المناخي ... نؤمن بجوهرية هذه القضية وأهميتها والتعامل معها يتطلب جهداً والتزاماً كامل من كل الحكومات والشعوب حول الأرض.
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