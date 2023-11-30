-->

Friday, 01 December 2023 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيديو - مشاهد كارثية لم تراها من قبل لمجمع الشفاء الطبي

11/30/2023 9:15:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت مشاهد حجم الدمار الكبير الذي لحق بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة ومحيطه، ومن ذلك إخراج مركز علاج الحروق عن الخدمة، وتدمير مولدات الكهرباء التي كانت تغذي المنطقة


MENAFN30112023000208011052ID1107516322

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث