فيديو - مشاهد كارثية لم تراها من قبل لمجمع الشفاء الطبي
التاريخ
11/30/2023 9:15:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت مشاهد حجم الدمار الكبير الذي لحق بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة ومحيطه، ومن ذلك إخراج مركز علاج الحروق عن الخدمة، وتدمير مولدات الكهرباء التي كانت تغذي المنطقة
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