مصر.. انخفاض مفاجئ وكبير للدولار في السوق السوداء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- في تطور مفاجئ، شهد سعر الدولار في السوق السوداء بمصر للمضاربة على العملة (السوق غير الرسمية) تراجعا كبيرا بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس لأول مرة منذ شهر.
وأوضح مراقبون وفقا لموقع "مصراوي" أن سعر الدولار في السوق السوداء تراجع إلى نحو 47 جنيها خلال تعاملات اليوم مقارنة بنحو 52 جنيها خلال تعاملات أمس بسبب انخفاض طلبات الشراء عليه بشدة.
كان سعر الدولار خلال شهر نوفمبر الجاري سجل في تعاملات السوق السوداء قفزات متتالية ليصل إلى مستوى 52 جنيها بسبب زيادة الطلب المفاجئ على شرائه مقابل نقص المعروض في البنوك والصرافات.
وأضافت المصادر أن تحركات سعر الدولار في السوق السوداء سواء بالارتفاع أو الانخفاض تتأثر بشدة بحجم الطلبات المفاجئة عليه فكلما زاد الطلب ارتفع السعر أو العكس.
روسيا اليوم
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