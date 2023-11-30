مصر.. انخفاض مفاجئ وكبير للدولار في السوق السوداء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- في تطور مفاجئ، شهد سعر الدولار في السوق السوداء بمصر للمضاربة على العملة (السوق غير الرسمية) تراجعا كبيرا بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس لأول مرة منذ شهر.

وأوضح مراقبون وفقا لموقع "مصراوي" أن سعر الدولار في السوق السوداء تراجع إلى نحو 47 جنيها خلال تعاملات اليوم مقارنة بنحو 52 جنيها خلال تعاملات أمس بسبب انخفاض طلبات الشراء عليه بشدة.

كان سعر الدولار خلال شهر نوفمبر الجاري سجل في تعاملات السوق السوداء قفزات متتالية ليصل إلى مستوى 52 جنيها بسبب زيادة الطلب المفاجئ على شرائه مقابل نقص المعروض في البنوك والصرافات.

وأضافت المصادر أن تحركات سعر الدولار في السوق السوداء سواء بالارتفاع أو الانخفاض تتأثر بشدة بحجم الطلبات المفاجئة عليه فكلما زاد الطلب ارتفع السعر أو العكس.

روسيا اليوم