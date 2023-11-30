الحكومة: تخفيض أسعار السولار والبنزين لشهر كانون الأول

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 كانون الأول المقبل)، واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الأول الماضي.



وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين للجنة انخفاض سعر السولار بمقدار (45) فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (10) فلس/لتر وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (5) فلس/لتر.



وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع السولار ليصبح (750) فلساً/لتر بدلاً من (795) فلساً/لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (915) فلساً/لتر بدلاً من (925) فلساً /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1160) فلساً/لتر بدلاً من (1165) فلساً/لتر.



كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر كانون أول المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/إسطوانة.

