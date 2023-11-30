هل يمكن غسل الحذاء الرياضي في الغسالة الأوتوماتيكية؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوردت مجلة "Stylight" أنه يمكن غسل الحذاء الرياضي القماش في الغسالة الأوتوماتيكية، في حين لا يجوز غسل الموديلات المصنوعة من الجلد في الغسالة.وأوضحت المجلة الألمانية، المعنية بالموضة والجمال، أنه ينبغي أولاً إزالة الأوساخ الشديدة والأحجار العالقة في نعل الحذاء، وذلك تحت ماء الصنبور، مشيرة إلى أن رغوة الحلاقة تعد مثالية للموديلات البيضاء، حيث إنها تُعيد إليها بياضها الناصع.

إزالة الرباط

وبعد ذلك، تتم إزالة الرباط والفرش الداخلي، ثم وضع الحذاء في كيس غسيل أو كيس وسادة قديم، وذلك كي لا تنفك أية حلقات معدنية وتتسبب في تلف الغسالة.



وفي الخطوة التالية يتم استعمال مسحوق غسيل عادي أو مسحوق غسيل مخصص للخامات الحساسة، مع مراعاة ألا تزيد درجة الحرارة عن 30 درجة، للحيلولة دون تشوه الحذاء.

لا لمُنعِّم الأقمشة!

ويراعى أيضاً عدم استعمال مُنعّم الأقمشة، حيث إنه قد يتسبب في انحلال المادة اللاصقة بالنعل.



كما لا يجوز استخدام دورة العصر، حيث إنه قد يتسبب في فقدان الحذاء لوظيفة امتصاص الصدمات.

تجفيف سريع

وكي يجف الحذاء الرياضي سريعاً مع الاحتفاظ بشكله ورونقه، ينبغي حشوه بورق الجرائد أو ورق المطبخ.



وبعدما يجف الحذاء الرياضي القماشي جيداً، ينبغي العناية به جيداً، وذلك بواسطة سبراي العناية أو سبراي العزل المائي.



وبالنسبة للحذاء الرياضي المصنوع من القماش، أوضحت“Stylight” أنه يمكن تنظيفه بواسطة ماء فاتر مع فركه بحذر. وبعد التنظيف والتجفيف ينبغي العناية بالحذاء بواسطة منتج العناية المخصص للجلد.

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