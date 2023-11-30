نتنياهو لبلينكن: تعهدت بالقضاء على حماس ولن يوقفنا أي شيء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه تعهد بالقضاء على حركة حماس، مضيفا "ولن يوقفنا أي شيء"، في حين نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن بلينكن أبلغ نتنياهو بضرورة حماية المدنيين في جنوب قطاع غزة إذا ما استؤنف القتال.



ووصل وزير الخارجية الأميركي فجر اليوم إلى الأراضي المحتلة للضغط باتجاه تمديد الهدنة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، التي تنتهي عند الساعة السابعة اليوم الخميس.



كما أعلن مكتب نتنياهو عن انعقاد مجلس الحرب بحضور وزير الخارجية الأميركي اليوم.

