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الاحتلال يزعم إحباط تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية

11/30/2023 9:15:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زعمت إذاعة جيش الاحتلال بأن الجيش إحباط عملية تهريب "ضخمة" للأسلحة عبر الحدود الأردنية إلى الأراضي المحتلة .

ويعتبر اليوم السابع للهدنة و الـ55 من الحرب الإسرائيلية على غزة.


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