الاحتلال يزعم إحباط تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية

الاحتلال يزعم إحباط تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية
التاريخ
11/30/2023 9:15:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زعمت إذاعة جيش الاحتلال بأن الجيش إحباط عملية تهريب "ضخمة" للأسلحة عبر الحدود الأردنية إلى الأراضي المحتلة .
ويعتبر اليوم السابع للهدنة و الـ55 من الحرب الإسرائيلية على غزة.
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