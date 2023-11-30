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نجم الريال على رادار الأندية السعودية

11/30/2023 9:15:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجهت الأندية السعودية أنظارها إلى لاعب جديد في صفوف ريال مدريد في الموسم الحالي.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، يحظى لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، باهتمام قوي من الدوري السعودي.
وينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولم تقرر الإدارة بعد، فتح باب المفاوضات معه حتى الآن.
وكشفت الشبكة الإسبانية، أن اللاعب وإدارة ريال مدريد على علم بالاهتمام السعودي، لكن فاسكيز لا يزال يمنح الأولوية للميرنغي، وينتظر حصوله على عقد جديد.
وأشارت إلى أن فاسيكز أحد اللاعبين المفضلين داخل صفوف الميرنغي، لذا فإن رحيله سيكون مؤثرا في غرفة تبديل الملابس.
وسبق أن ارتبط فاسكيز أيضا بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ملاعب

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