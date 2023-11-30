هيئة الأسرى: الإفراج اليوم عن 30 أسيرا بالدفعة السابعة

هيئة الأسرى: الإفراج اليوم عن 30 أسيرا بالدفعة السابعة
التاريخ
11/30/2023 9:15:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إنه سيتم الإفراج عن 30 أسيرا وأسيرة اليوم ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكانت مراسلة الجزيرة أفادت ببدء مخابرات الاحتلال الإسرائيلي استدعاء عائلات أسرى فلسطينيين من القدس، يتوقع الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل.
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