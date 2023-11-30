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هيئة الأسرى: الإفراج اليوم عن 30 أسيرا بالدفعة السابعة

11/30/2023 9:15:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إنه سيتم الإفراج عن 30 أسيرا وأسيرة اليوم ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).


وكانت مراسلة الجزيرة أفادت ببدء مخابرات الاحتلال الإسرائيلي استدعاء عائلات أسرى فلسطينيين من القدس، يتوقع الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل.


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