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مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

11/30/2023 9:15:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 30-11-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مباراة ليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح ولاسك لينز في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي 2023-2024.
كما يشهد دوري المؤتمر الأوروبي العديد من المواجهات بالجولة الخامسة من دور المجموعات، منها مباراة فرانكفروت الألماني الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش أمام نظيره باوك سالونيكا اليوناني.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

فرايبورج X أولمبياكوس ـ 8:45 مساءً

باتشكا توبولا X وست هام يونايتد ـ 8:45 مساءً

سبارتا براج X ريال بيتيس ـ 8:45 مساءً

أتلاتنا X سبورتنج لشبونة ـ 8:45 مساءً

آيك اثينا X برايتون ـ 8:45 مساءً

جلاسكو رينجرز X أريس ليماسول ـ 11 مساءً

مارسيليا X أياكس ـ 11 مساءً

سيرفيت X روما ـ 11 مساءً

ليفربول X لاسك لينزـ 11 مساءً- beIN Sports HD 1

مولده X كارباغ اغدام - 11 مساءً

هاكن X باير ليفركوزن- 11 مساءً

فياريال X باناثينايكوس- 11 مساءً
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

أستانا X دينامو زغرب- 6:30 مساءً

اولمبيا ليوبليانا X ليل- 8:45 مساءً

بشتكاش X كلوب بروج- 8:45 مساءً

جنت X زوريا لوهانسك- 8:45 مساءً

أستون فيلا X ليجيا وارسو- 11 مساءً- beIN Sports HD 2 English

آينتراخت فرانكفورت X باوك سالونيكا- 11 مساءً- beIN Sports HD Xtra 2

فيورنتينا X جينك- 11 مساءً

نورشيلاند X فناربخشة- 11 مساءً
مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة
أبها X الأهلي – 6 مساء - SSC HD
الرياض X الحزم – 6 مساء - SSC HD

الاتحاد X الخليج – 9 مساء - SSC HD
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الاتحاد السكندري X زد اف سي– 5 عصرا – أون سبورت

طلائع الجيش X الجونة – 8 مساء – أون سبورت

فاركو X المقاولون العرب– 8 مساء – أون سبورت

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