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الاحتلال يستولي على مئات الدونمات من أراضي الرشايدة وعرب التعامرة شرق بيت لحم

11/30/2023 9:15:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استولت قوات الاحتلال اليوم الخميس، على مئات الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية الرشايدة وعرب التعامرة شرق بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لــــــــ"وفا "، باستيلاء قوات الاحتلال على مساحات شاسعة من أراضي في قرية الرشايدة وعرب التعامرة، تقدر بمئات الدونمات حسب القرار رقم Rj5 413/5/1، بهدف توسيع مستعمرة "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.
وأشار بريجية الى ان هذا الاجراء التعسفي من شأنه أن يؤدي الى الاستيلاء على المزيد من الأراضي، وتهجير أصحابها.




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