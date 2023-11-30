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ميسي يرفض الظهور في برنامج تلفزيوني بسبب تواجد جيمي كاراغر

11/30/2023 9:15:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) ملاعب - كشفت الصحفية البريطانية كايت عبدو، مقدمة برنامج "جولازو"، أن ليونيل ميسي رفض عرض الظهور على قناة CBS Sports بسبب تواجد أسطورة ليفربول جيمي كاراغر، في الفريق الإعلامي للبرنامج.
وكان جيمي كاراغر، كشف سابقا عن كواليس تلقيه رسالة خاصة من ميسي في يناير 2022، بعدما انتقد أداءه مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث قال له النجم الأرجنتيني: "أيها الحمار".
ورد جيمي كاراغر، وقتها قائلا: "ليونيل أنت الأعظم في كل العصور وأنا أحبك، وأنا (حمار) بالفعل إذا تمت مقارنتي بك، لكنك لم تتأقلم بسهولة هناك في باريس".
وأشارت كايت عبدو، في حلقة، يوم الخميس، إلى أن مسؤولي البرنامج قاموا بتوجيه دعوة لميسي للحضور، موضحة: "قمنا بتقديم دعوة لنادي إنتر ميامي من أجل تواجد النجم الأرجنتيني معنا كضيف، وتلقينا الجواب الرسمي من النادي بالرفض، وعلى ما يبدو أن ميسي لن يظهر في أي برنامج تلفزيوني يتواجد فيه كاراغر".
وقام كاراغر بالرد على حديث مقدمة البرنامج، ضاحكا، وقال: "من تفضلون في البرنامج ميسي أم أنا؟ هل تعتقدون أن ميسي سيجلب هذه الطاقة التي نحتاجها في البرنامج؟".
ووجهت كايت عبدو سؤالا لكاراغر، قائلة "هل انتهى النقاش بين الأفضل ميسي أم رونالدو، ليوضح: "لم يكن هناك أبدًا نقاش ورونالدو لم يكن قريبا ولا بأي شكل من الأشكال من ميسي، كريستيانو واحد من أعظم الهدافين تاريخيًا لكن ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ".
لتباغته مقدمة البرنامج، قائلة "ميسي قال لك إنك حمار ورونالدو تجاهلك؟"، وأجاب كاراغر: "هذا يؤكد أنني ليس لدي أي تحيز، وعلى الرغم من أنه نعتني بالحمار لكنني لازلت أقول ميسي".
وووجهت كايت عبدو سؤالا لكاراغر، قائلة "هل انتهى النقاش بين الأفضل ميسي أم رونالدو، ليوضح: "لم يكن هناك أبدًا نقاش ورونالدو لم يكن قريبا ولا بأي شكل من الأشكال من ميسي، كريستيانو واحد من أعظم الهدافين تاريخيًا لكن ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ".


لتباغته مقدمة البرنامج، قائلة "ميسي قال لك إنك حمار ورونالدو تجاهلك؟"، وأجاب كاراغر: "هذا يؤكد أنني ليس لدي أي تحيز، وعلى الرغم من أنه نعتني بالحمار لكنني لازلت أقول ميسي".

ملاعب

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