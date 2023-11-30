البطائح تحتفي بمسيرة الإنجازات الإماراتية في عيد الاتحاد الـ 52

(MENAFN
- APCO Worldwide) الشارقة- 30 نوفمبر 2023:
نظم المجلس البلدي وبلدية البطائح في إمارة الشارقة مجموعة من الفعاليات ذات الطابع التراثي للاحتفاء ذكرى عيد الاتحاد الـ 52، وضمت مسيرات وعروض جوية ومعارض لترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الولاء والانتماء، واستمرت في الفترة من 28 - 29 نوفمبر
وجاء احتفاء البطائح ضمن الفعاليات التي تنظمها "لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد" على مستوى الإمارة.
وقال سعادة محمد عبدلله بن حليس الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح: " تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة في خلال 52 عاماً فحسب من تقديم نموذجاً اقليمياً وعالمياً رائداً في التطور والنمو وبناء الحضارة، بفضل الرؤية الحكيمة والمستشرفة للمستقبل لقيادتنا الرشيدة، لذا حرصنا في ذكرى تأسيس اتحاد دولتنا على الاحتفاء بما بناه الاباء المؤسسون واستكملت مسيرته وطورته قيادتنا الرشيدة."
وأضاف: " وبمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وكل شعب الإمارات، والمقيمين على أرضها الطيبة."
وشملت فعاليات البطائح مسيرة شعبية تراثية في المنطقة البرية في 28 نوفمبر الجاري، عكست التراث الشعبي لمجتمعنا الإماراتي بمشاركة كافة الدوائر والهيئات الحكومية والاعيان وأهالي منطقة البطائح والمدارس وعشائر الجوالة ومفوضية كشافة الشارقة والفرقة العسكرية بمشاركة فرق الفنون الشعبية وعروض الخيول والسيارات الكلاسيكية والحافلات السياحية.
وجولة لحافلة الاتحاد في المناطق السكنية لتوزيع الأعلام وهدايا عيد الاتحاد ومعرض الاتحاد ومجموعة واسعة من الفعاليات المصاحبة التي تستهدف ترسيخ الهوية الوطنية وتعزز الولاء والانتماء.
وتنظم بلدية البطائح والمجلس البلدي في المنطقة البرية ركن الأسر المنتجة والأكلات الشعبية الإماراتية، وركن الحرف اليدوية وتراث الأجداد وركن الصقور، وركن وطني الإمارات، وكما ينظم ملتقى الجاليات العربية بالتعاون مع جامعة الشارقة فعاليات الإمارات وطن السلام.
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