بنك أبوظبي التجاري يحتفي بذكرى يوم الشهيد

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي: في ذكرى يوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، نظّم بنك أبوظبي التجاري بمقره الرئيسي في أبوظبي فعالية للاحتفاء بهذا اليوم تخليداً ووفاءً لتضحيات أبناء الإمارات من حماة الوطن. ووقف المشاركون أمام العلم دقيقة صمت ودعاء إجلالاً وإكباراً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار، حيث قام علي درويش، رئيس مجموعة الموارد البشرية في بنك أبوظبي التجاري برفع العلم بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات وعدد من أعضاء الإدارة العليا ومجموعة من موظفي البنك. وعبّر المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بأبناء الإمارات، الذين وهبوا أرواحهم وهم يؤدون واجباتهم في ميادين العز والشرف لتظل راية الوطن خفاقة عالية.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، بهذه المناسبة: "يمثل يوم الشهيد يوم الفخر والعزة والكرامة والشرف لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يأتي تأكيداً على حب الوطن والتضحية من أجله وتعبيراً عن الامتنان والتقدير للشهداء الأبرار من أبناء الإمارات، الذين ستظل أسماؤهم مضيئة في تاريخ الوطن."
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