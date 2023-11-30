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الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني بلغت 750 جنديا خلال يوم

11/30/2023 8:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس بأن الجيش الأوكراني خسر نحو 750 عسكريا على محاور القتال الأساسية خلال آخر 24 ساعة.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:
صد هجومين على محور كوبيانسك وخسائر العدو تصل إلى 45 جنديا
صد هجوم على محور كراسني ليمان وبلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك نحو 250 عسكريا.


صد هجومين على محور دونيتسك وخسائر العدو قاربت 270 جنديا
تدمير محطة رادار مضادة للبطارية من طراز AN/TPQ-37 أمريكية الصنع في دونيتسك.


على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو نحو 100 عسكري
صد ثلاث هجمات في منطقة قرية فيربوفويه على محور زابوروجيه وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 جنديا بين قتيل وجريح

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