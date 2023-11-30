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إصابة صحفي برصاص الاحتلال جنوب وادي غزة

11/30/2023 8:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب اليوم الخميس، صحفي برصاص قناص إسرائيلي جنوب وادي غزة وسط القطاع.


وأفاد مراسل "وفا " بأن قناصة الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة بالقرب من دوار الشهداء جنوب وادي غزة وسط القطاع، أطلقت الرصاص الحي وأصابت الصحفي عبد الرحمن الكحلوت في قدميه.


وكان أعلن صباح اليوم عن تمديد الهدنة ليوم إضافي قبيل دقائق على انتهائها، على أن تنتهي صباح غد الجمعة على الساعة السابعة صباحا.

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