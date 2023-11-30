مصطفى كامل يكشف تطورات حالته الصحية بعد وعكة شديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كتب الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، من خلال حسابه الخاص في "فيسبوك" منشوراً كشف فيه تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بوعكة صحية شديدة ألزمته الفراش طوال الفترة الماضية.



وشكر نقيب الموسيقيين جمهوره وأقاربه الذين حرصوا على الاطمئنان عليه من خلال الرسائل والمكالمات الهاتفية، مقدّماً لهم الاعتذار لعجزه عن الرد عليهم.



وقال كامل في منشوره: "الإخوة والأحباب والزملاء... شكراً لكل من اتصل بي أو أرسل رسائل للاطمئنان ولم أتمكن من الرد عليه طوال الفترة الماضية نظراً لمروري بأزمة صحية شديدة ألزمتني الفراش ومتابعة الأطباء يومياً... الحمد لله رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا جميعاً".



وكان مصطفى كامل قد أعلن منذ فترة عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" عن تعرّضه لحادث سير، ونشر مجموعة صور لسيارته المحطّمة وعلّق عليها قائلاً: "الحمد لله... قدّر الله وما شاء فعل".



لها

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