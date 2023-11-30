لافروف: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على شفا الانهيار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE على شفا الهاوية، والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان الأمر يستحق "الاستثمار" فيها لضمان الأمن.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مدينة سكوبيي بمقدونيا الشمالية، حيث تابع الوزير: "مع الأسف، فقد وصلت المنظمة اليوم إلى حالة يرثى لها، فيما تبدو الآفاق المستقبلية للمنظمة غير واضحة. وفي غضون ما يزيد قليلا عن عام، سيبلغ عمر وثيقة هلسنكي النهائية 50 عاما. وبهذا الصدد يؤسفنا القول إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقترب من هذه الذكرى السنوية في حالة يرثى لها".
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