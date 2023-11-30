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لافروف: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على شفا الانهيار

11/30/2023 8:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE على شفا الهاوية، والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان الأمر يستحق "الاستثمار" فيها لضمان الأمن.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مدينة سكوبيي بمقدونيا الشمالية، حيث تابع الوزير: "مع الأسف، فقد وصلت المنظمة اليوم إلى حالة يرثى لها، فيما تبدو الآفاق المستقبلية للمنظمة غير واضحة. وفي غضون ما يزيد قليلا عن عام، سيبلغ عمر وثيقة هلسنكي النهائية 50 عاما. وبهذا الصدد يؤسفنا القول إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقترب من هذه الذكرى السنوية في حالة يرثى لها".

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