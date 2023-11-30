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تصحيح البشرة بالألوان.. طريقة فعالة لإخفاء العيوب

11/30/2023 8:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" إن التصحيح بالألوان " يعني استخدام الكونسيلر الملون لإخفاء عيوب البشرة وفقاً لمبدأ "الألوان المكملة".
وأوضحت البوابة أن استخدام الكونسيلر الأخضر يخفي مواضع الاحمرار، والأصفر لإخفاء الهالات السوداء.


ويوضع كونسيلر بنفسجي لإخفاء شحوب البشرة، واصفرارها؛ حيث يمنح البشرة إطلالة تشع إشراقا وحيوية.


ويمكن وضع كونسيلر وردي فاتح على عظام الوجنات وظهر الأنف وتحت الحاجبين والزوايا الداخلية للعين.

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