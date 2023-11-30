تصحيح البشرة بالألوان.. طريقة فعالة لإخفاء العيوب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" إن التصحيح بالألوان " يعني استخدام الكونسيلر الملون لإخفاء عيوب البشرة وفقاً لمبدأ "الألوان المكملة".
وأوضحت البوابة أن استخدام الكونسيلر الأخضر يخفي مواضع الاحمرار، والأصفر لإخفاء الهالات السوداء.
ويوضع كونسيلر بنفسجي لإخفاء شحوب البشرة، واصفرارها؛ حيث يمنح البشرة إطلالة تشع إشراقا وحيوية.
ويمكن وضع كونسيلر وردي فاتح على عظام الوجنات وظهر الأنف وتحت الحاجبين والزوايا الداخلية للعين.
24
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN30112023000208011052ID1107515978
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.