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كيف التخلص من تكثف بخار الماء على زجاج السيارة؟

11/30/2023 8:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لا يمثل تكثف بخار الماء على زجاج السيارة خلال فصل الشتاء ظاهرة مزعجة فحسب، بل خطيرة أيضاً حيث تحد من الرؤية، ما يرفع خطر الحادث.
وأوضحت مجلة السيارات "أوتو غازيته" أنه يمكن التخلص منه بفتح النوافذ قليلاً، وبضبط مكيف الهواء على أقصى طاقة، مع توجيه تدفق الهواء نحو الزجاج الأمامي.


لا لتدوير الهواء
وأضافت المجلة الألمانية أن من المهم أيضاً التأكد من توقف وظيفة إعادة تدوير الهواء، ونقل الملابس الرطبة بفعل المطر على سبيل المثال في صندوق الأمتعة، وجميع الأجسام الرطبة في المقصورة الداخلية، مع فحص فتحات التهوية وإزالة أي عوائق بها.


أكياس ملح
وللتخلص من الرطوبة داخل السيارة يمكن وضع أكياس صغيرة من الملح أو الأرز وفرد أوراق الصحف على أرضيتها والتخلص منها بانتظام، مع تشغيل مكيف الهواء من آن لآخر.


وأخيراً يجب الذهاب إلى مركز فني متخصص عند ملاحظة عجز السيارة عن التخلص من الرطوبة الداخلية عبر قنوات التصريف.

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