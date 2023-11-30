مستعمرون يستولون على نحو 300 دونم جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استولى مستعمرون، على نحو 300 دونم، جنوب مدينة بيت لحم، ومنعوا أصحابها من الاقتراب منها تحت تهديد السلاح.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لــــــــ"وفا "، بأن مستعمرين زرعوا مساحات شاسعة تقدر بحوالي 300 دونم بأشجار حرجية في منطقة خلة النحلة قرب قرية واد رحال جنوبا، والواقعة بين مستعمرة "أفرات"، والبؤرة الاستعمارية، "كفعات عيتام" الجاثمتين على أراضي المواطنين الفلسطينيين.
وأضاف بريجية، أن هذا الإجراء التعسفي يهدف إلى توسيع حدود البؤرة الاستعمارية "كفعات عيتام"، مؤكدا أن الأراضي التي استولوا عليها ملك خاص للمواطنين الفلسطينيين.
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