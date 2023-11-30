خلال أيام الهدنة .. تعافى بطيء لقطاعات تجارية بعد تأثرها بالحرب على غزة

MENAFN - Amman Net) بعد مضي ستة أيام على تنفيذ الهدنة بين حركة المقاومة حماس والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، يأمل تجارعودة نشاط القوة الشرائية، نظرا لتأثرها خلال الفترة السابقة نتيجة التضامن الكبير مع سكان القطاع في ظل هذا العدوان.

منذ بداية الحرب الاسرائيلية على القطاع، شهدت بعض القطاعات التجارية تراجعا في ظروفها الاقتصادية، نتيجة التفاعل المباشر مع المستهلكين الذين تأثرت نفسياتهم بالأوضاع السياسية في المنطقة وتطورات الأحداث في القطاع، مما انعكس على نسبة مشترياتهم في الأسواق المحلية.

وتمثل التضامن مع سكان القطاع في إلغاء العديد من المناسبات وتأجيل الافراح، إلى جانب إلغاء حجوزات السفر، وتقليل عمليات التسوق في الأسواق المحلية، مقتصرين على تلبية احتياجاتهم الاساسية، وفقا لمراقبين اقتصاديين.

السياحة.. تراجع الحجوزات من 60 الى 70%

من بين هذه القطاعات، يبرز قطاع السياحة بوضوح، حيث أعلنت وزارة السياحة في تصريحات سابقة حول تراجع حجوزات الفنادق بنسبة 50 % منذ بداية الحرب.

وتقدر الوزارة، أن الطلب على المواقع السياحية تراجع 40 بالمئة منذ بدء الحرب، وكذلك تراجع حجوزات المطاعم السياحية 60-70 بالمئة، بحسب البيانات التي وردت من المواقع السياحية الأكثر زيارة كالبترا، وبالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الجمعيات السياحية.

عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية عصام الشاعر يشير الى تأثير القطاع بشكل كبير وسلبي، نتيجة لإلغاء البرامج السياحية المشتركة مع فلسطين ، مما ادى الى الغاء حجوزات بنسبة كبيرة مما انعكس على القطاع السياحي.

ويوضح الشاعر أن أكثر من 85٪ من الحجوزات، خاصة في السياحة الخارجية التي تعد النقطة المركزية في المملكة، وأن التحدي الكبير هو عدم وضوح الرؤية للشهور القادمة بالنسبة للحجوزات، نظرا لطبيعة المواسم والتخطيط المبكر لهذه الحجوزات.

ويشدد على أنه تم عقد لقاءات متعددة مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة للتعامل مع هذه المشكلة الكبيرة، معتبرا القطاع السياحي أحد القطاعات الأكثر تأثرا بالظروف غير الطبيعية في المنطقة، منتقدا ضعف دور الحكومة في دعم القطاع، في حين بدأ القطاع يتعافى ببطء بعد أزمة كورونا، دون أي قرار صادر حتى الآن بخصوص دعم القطاع سواء ماديا أو معنويا.

من جهتها أعلنت، وزارة السياحة بانه تم تشكيل فريق من قبل الجهات المعنية وذلك للتعامل مع كل المستجدات المتعلقة بقطاع السياحة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل دورى وهى فى حالة انعقاد دائم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية عصام الشاعر يوضح واقع القطاع خلال الفترة الحالية

تداعيات تأجيل فعاليات black Friday

ويشهد مراقبون تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الوطني نتيجة الحرب في غزة ، حيث تراجع الطلب أيضا على المحلات التجارية وأسواق الملابس، نظرا لانخفاض في الحفلات والمناسبات الاجتماعية واقتصارها على أقل عدد ممكن من المدعوين تضامنا مع غزة.

كما قرر تجار تأجيل فعاليات مهرجان التسوق (black Friday) أو ما يسمى عربيا الجمعة البيضاء، للعام الحالي وذلك تضامنا مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون للعدوان اسرائيلي.

عضو غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الألبسة، أسعد القواسمي يشير إلى أن تأثير قطاع الالبسة خلال فصل الشتاء، وما يسمى بالجمعة البيضاء، بسبب الأحداث في غزة، مما أثر على القدرة الشرائية مقارنة بالعام الماضي .

ويوضح القواسمي، ان العديد من التجار اتخذوا إجراءات مثل تقديم عروض وتخفيضات للتخلص من البضائع المتراكمة والمكدسة لديهم، بهدف تجنب المزيد من الخسائر، الى جانب ان هناك عدد كبير قام بمقاطعة الجمعة البيضاء وفقا لرغبتهم.

إلا أنه مع دخول غزة في فترة هدنة لمدة 6 أيام، وصرف الرواتب، لاحظ التجار تحسنا في الحركة التجارية بشكل أفضل مما كانت عليه في الفترة السابقة، مشيرا إلى أن غياب الدعم الحكومي، بما في ذلك تخفيض الرسوم والضرائب، يزيد من التحديات التي يواجهها القطاع.

المطاعم.. تراجع بنسبة 70 الى 80 %

بسبب الحالة النفسية التي مر بها الشارع الاردني نتيجة الحرب على قطاع غزة، أثر ذلك بشكل كبير قطاع المطاعم والحلويات بنسبة وصلت الى ما بين 70 الى 80 % منذ بداية الحرب، نتيجة للحزن الذي يعيشه الناس والذي جعل زيارة المطاعم خارج اولوياتهم في هذا الوقت، وفقا لتقديرات نقابة أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد.

ويوضح عواد أن الإقبال عادة ما يكون ضعيفا خلال هذه الفترة، ولكن مع أحداث غزة تراجع بشكل كبير، نظرا للجانب النفسي و تعاطف الشارع الأردني وحزنهم على ما يحدث في غزة.

ويشير عواد إلى أن العديد من الاسر قررت تأجيل مناسباتهم وافراحهم تضامنا مع أهالي القطاع، مما ساهم بخفض نسبة الإقبال على شراء الحلويات المرتبطة بهذه المناسبات.

ويرى أن التحديات التي تواجه أصحاب المطاعم أصبحت ثقيلة للغاية بسبب تراجع الاوضاع الاقتصادية بشكل عام، وتشديد تعليمات البنك المركزي، مما يجعل الأوضاع الاقتصادية أكثر تعقيدا، مطالبا باتخاذ إجراءات وسياسات من قبل الضمان الاجتماعي ووزارة العمل للنهوض بالقطاع.

تقديرات سابقة تشير إلى أن عدد المطاعم السياحية في المملكة يصل إلى 1160 مطعما، موزعة في أنحاء المملكة كافة باستثناء العقبة ومن جميع الفئات والتصنيفات.

وتصل نسبة تشغيل الأردنيين في قطاع المطاعم السياحية إلى 80 بالمئة، من نسبة العمالة التي تبلغ نحو 25 ألف عامل في هذا القطاع.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · نقيب أصحاب المطاعم والحلويات يوضح واقع القطاع خلال الفترة الحالية خاصة بعد تعرضه الى التراجع