هل تستغل إيران حرب غزة لتطوير برنامجها النووي؟

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أعربت مصادر إسرائيلية، لصحيفة "زمان إسرائيل" اليوم الخميس، "عن خشيتها من استغلال إيران للحرب الحالية في قطاع غزة، والتوترات في الجبهات الأخرى، أي الضفة الغربية ولبنان واليمن وسوريا؛ بغرض تطوير برنامجها النووي وغيره من البرامج العسكرية.

إيران تتقدم نوويًّا

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحرب في غزة والتوتر في المنطقة، يسيران بالتزامن مع مواصلة إيران تأسيس نفسها من زاوية البرنامج النووي، وتقترب من امتلاك القنبلة النووية دون إزعاج.

واقتبست، تقريرًا صادرًا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، سربته قبل أسبوعين وكالات أنباء دولية، أشار إلى زيادة كبيرة بوتيرة تخصيب اليورانيوم تحدث في إيران.

ووفق التقرير، تمتلك إيران اليوم 128.3 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تتخطى 60%، ما يعني زيادة تقترب من 7 كيلوغرامات مقارنة بتقرير الوكالة الأخير في شهر سبتمبر الماضي.



الصحيفة بيَّنت أن معنى هذه الأرقام هو أن إيران لو استمرت في عمليات تخصيب اليورانيوم لمستويات عسكرية، أي 90%، ستنتج 3 إلى 5 قنابل نووية.



قلق إسرائيلي عميق

ونقلت عن مصدر مطلع، دون كشف هويته، تعقيبًا على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن ثمة حالة من القلق العميق في إسرائيل بشأن التطورات في إيران على الصعيد النووي، ونقلت عنه القول: "القضية الإيرانية تقف اليوم في مستويات هي الأسوأ على الإطلاق".

ولفتت الصحيفة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير قادرة على فرض إشراف حقيقي على المنشآت الإيرانية النووية، وأن المراقبين الذين أمكنهم زيارة هذه المنشآت هم بلا خبرة، وبالأساس من روسيا أو الصين، دون أن تسمح طهران لمراقبين من ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا بالدخول.



ونوهت إلى أنه في الوقت الذي تركز فيه إسرائيل جهودها العسكرية والسياسية والدبلوماسية على قطاع غزة، ثمة مخاوف عميقة تتعلق بإيران، ولا سيما في ضوء عدم انشغال أي مصدر أمريكي حاليًّا بالملف الإيراني.



ونبَّهت إلى أن إيران منخرطة في جميع الجبهات التي تقف ضد إسرائيل، من غزة إلى الضفة ولبنان واليمن وسوريا، ومن ثم فإنها تنجح في صرف أنظار المجتمع الدولي عن ما يحدث بشأن برنامجها النووي.

المصدر: صحيفة "زمان إسرائيل"