إصابة صحفي برصاص قناص إسرائيلي جنوب وادي غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة- أصيب اليوم الخميس، صحفي برصاص قناص إسرائيلي جنوب وادي غزة وسط القطاع.
وأفاد مراسلنا بأن قناصة الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة بالقرب من دوار الشهداء جنوب وادي غزة وسط القطاع، أطلقت الرصاص الحي وأصابت الصحفي عبد الرحمن الكحلوت في قدميه.
وكان أعلن
صباح اليوم عن تمديد الهدنة ليوم إضافي قبيل دقائق على انتهائها، على أن تنتهي صباح غد الجمعة على الساعة السابعة صباحا.
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