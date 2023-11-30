مستعمرون يستولون على نحو 300 دونم جنوب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- استولى مستعمرون، على نحو 300 دونم، جنوب مدينة بيت لحم، ومنعوا أصحابها من الاقتراب منها تحت تهديد السلاح.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية للوكالة الرسمية، بأن مستعمرين زرعوا مساحات شاسعة تقدر بحوالي 300 دونم بأشجار حرجية في منطقة خلة النحلة قرب قرية واد رحال جنوبا، والواقعة بين مستعمرة "أفرات"، والبؤرة الاستعمارية، "كفعات عيتام" الجاثمتين على أراضي المواطنين.

وأضاف بريجية، أن هذا الإجراء التعسفي يهدف إلى توسيع حدود البؤرة الاستعمارية "كفعات عيتام"، مؤكدا أن الأراضي التي استولوا عليها ملك خاص للمواطنين.