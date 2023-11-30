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بدء صرف سلف للمعتقلين وأسر الشهداء عبر البريد

11/30/2023 8:12:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلن البريد الفلسطيني، اليوم الخميس، عن بدء صرف سلف للمعتقلين وأسر الشهداء والجرحى عن راتب شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من خلال مكاتب البريد الرئيسة والصرافات الآلية التابعة لبنك البريد الفلسطيني بنسبة 50%، وبحد أدناه 1800 شيقل، حسب النسبة التي حددتها وزارة المالية.

وأوضح البريد، أنه سيتم تمديد الدوام في مكاتبه الرئيسة حتى الساعة الخامسة مساءً، لاستكمال الصرف، وسيستمر العمل أيام السبت ابتداءب من تاريخ 2023/12/02، لتقديم الخدمات البريدية.

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