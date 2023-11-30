بدء صرف سلف للمعتقلين وأسر الشهداء عبر البريد

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلن البريد الفلسطيني، اليوم الخميس، عن بدء صرف سلف للمعتقلين وأسر الشهداء والجرحى عن راتب شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من خلال مكاتب البريد الرئيسة والصرافات الآلية التابعة لبنك البريد الفلسطيني بنسبة 50%، وبحد أدناه 1800 شيقل، حسب النسبة التي حددتها وزارة المالية.
وأوضح البريد، أنه سيتم تمديد الدوام في مكاتبه الرئيسة حتى الساعة الخامسة مساءً، لاستكمال الصرف، وسيستمر العمل أيام السبت ابتداءب من تاريخ 2023/12/02، لتقديم الخدمات البريدية.
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