ارتفاع الإيرادات المحلية لنحو 6.518.2 مليار دينار في 9 أشهر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 6.518.2 مليار دينار؛ أي بارتفاع بلغ 439 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق؛ لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 91.2%، بحسب بيان لوزارة المالية الخميس.



وجاء هذا الارتفاع، وفق البيان "نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 233.6 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 205.4 مليون دينار".



ويعود ارتفاع الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 231.6 مليون دينار؛ لتصل إلى ما قيمته 1.565.5 مليار دينار، وتحقيق ما نسبته 101.3% من المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2023، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية، ودون رفع النسب الضريبية، على ما ذكر البيان.



وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 نحو 7.953.7 مليار دينار مقابل ما قيمته 7.611.5 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 533.6 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.



ونتيجة للتطورات السابقة، سجل العجز المالي انخفاضاً بنحو 10.2 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 1.396.8 مليار دينار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة مع ما قيمته 1.407 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.



وعلى صعيد آخر، انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر أيلول 2023 بعد استثناء إحصائياً ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) إلى ما نسبته 88.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيلول من عام 2023 مقابل ما نسبته 88.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

