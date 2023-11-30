مدينة دبي الطبية تسجل نمواً بنسبة 12% وتواصل مسيرتها في تمكين الرعاية والرفاهية الصحية المستدامة

أعلنت مدينة دبي الطبية، الوجهة المتخصصة في الرعاية والرفاهية الصحية، عن تسجيلها نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي في عام 2023؛ الذي تحتفي خلاله بمسيرة تمتد 21 عاماً من الالتزام الراسخ بتعزيز معايير الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية، مدفوعةً بالمنهجية الرشيدة لقيادتها والدعم المتميز من شركائها الاستراتيجيين.

ويأتي هذا النمو بنسبة 12% مع نجاح مدينة دبي الطبية خلال العام الماضي لوحده في زيادة عدد المنشآت المسجلة لديها إلى 481 منشأة من بينها 195 منشأة طبية، فضلاً عن قيام إجمالي 19 منشأة بتوسيع نطاق عملياتها. كما شهد عام 2023 إنجازات مهمة، بما فيها وضع حجر الأساس لمستشفى برايم، وتوسيع مستشفى مورفيلدز دبي للعيون، وافتتاح عيادة كاندينسكي، أول عيادة طبية روسية في دبي، لتتيح تقديم الخدمات إلى مختلف أطياف مجتمع دولة الإمارات. كما وصل عدد الشركات العالمية التي تتخذ من مدينة دبي الطبية مقراً إقليمياً لها إلى 130 شركة حتى اليوم، ما يعكس الثقة الكبيرة بدبي ومدينة دبي الطبية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال علاء المنيني، المدير التنفيذي للشؤون المالية في سلطة مدينة دبي الطبية: "نسعى دوماً إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية لدينا، ونبذل جهوداً دؤوبة لاعتماد الممارسات المبتكرة وعقد الشراكات الاستراتيجية، ما ينعكس في معدلات النمو المميزة التي نحققها. ويضمن إصرارنا على تحقيق أعلى مستويات التميز استمرار مسيرتنا الحافلة بالازدهار وإحراز النجاح تلو الآخر، وتزويد شركاء الأعمال لدينا بفرص استثمارية قيّمة، وتعزيز مكانتنا بصفتنا الوجهة الرائدة لخدمات الرعاية والرفاهية الصحية، وبالتالي المساهمة في تطور قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة".

ولعبت مدينة دبي الطبية منذ تأسيسها في عام 2002 دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل استثمارات الرعاية الصحية وتمكين نمو شركاء الأعمال لديها. وقامت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المُنظّمة والمُشرفة على مدينة دبي الطبية، هذا العام بتوقيع اتفاقيتي تعاون مع شركتي كلايم وجايد لاستشارات الرعاية الصحية لتعزيز أداء شركاء الأعمال لديها وتسهيل عملياتهم.

وانطلاقاً من سعيها إلى مواكبة متطلبات قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات وتوفير حلول متميزة ومبتكرة، أطلقت مدينة دبي الطبية منصة سي 37 في عام 2021، وهي مساحة العمل الطبية الخاصة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، والتي تُديرها مدينة دبي الطبية وتم تصميمها لمنح الأطباء الزائرين من خارج دولة الإمارات والأطباء العاملين فيها فرصة تأسيس مسيرة مهنية مستقلة بدوام جزئي. كما تضاعف عدد الأطباء العاملين في منصة سي 37 ثلاث مرات في العام الماضي ليبلغ 28 طبيباً، من بينهم 14 خبيراً دولياً قاموا بإجراء 5,619 عمل جراحي ضمن المنصة. كما تعاونت مدينة دبي الطبية مع مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير حزمة حوافز تدعم روّاد الأعمال الإماراتيين المسجلين لدى المؤسسة لتأسيس أعمالهم ضمن مدينة دبي الطبية.

ونجحت مدينة دبي الطبية على مدار السنوات في مواصلة دعم اقتصاد دبي، حيث كشفت آخر الاحصائيات عن تحقيقها مساهمة اقتصادية قوية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بمقدار 2.8 مليار درهم إماراتي في عام 2021، ما يعكس نجاح اتفاقياتها الاستراتيجية في دفع عجلة نمو القطاع الصحي في مجتمعها ودولة الإمارات والمنطقة عموماً.

ولطالما حرصت مدينة دبي الطبية على مراعاة أفضل معايير الاستدامة والابتكار في ممارسات الرعاية الصحية من خلال شراكاتها الاستراتيجية، كما تمكنت من تحسين جميع خدماتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية عن طريق اعتماد إجراءات صديقة للبيئة، بما ينسجم مع التزامها بتوفير خدمات الرعاية والرفاهية الصحية التي تجمع أحدث التقنيات مع معايير الاستدامة البيئية.





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