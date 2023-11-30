ممثل ليفربول يدفع ميسي للتذمر الإعلامي

رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عرضاً للظهور في برنامج خاص بدوري أبطال أوروبا، بثته شبكة "سي بي إس سبورتس" بميامي الأمريكية، مساء أمس الأربعاء.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، جاء رفض ميسي لأن مدافع ليفربول السابق جيمي كاراغر، كان حاضراً في البرنامج، وفقا لما ذكرته الإعلامية كيت عبدو.

وقال كاراغر في وقت سابق، أن ميسي أرسل له رسالة خاصة على "إنستغرام"، بعدما انتقد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، حيث وصفه الأسطورة الأرجنتينية بـ «الحمار».

ويبدو أن ميسي ليس مستعداً لفتح صفحة جديدة مع كاراغر، حيث رفض الجلوس في المكان نفسه الذي يتواجد فيه مدافع ليفربول السابق.

وقالت كيت عبدو: "أنتم تعلمون أننا وجهنا دعوة رسمية إلى إنتر ميامي، وطلبنا من ميسي أن يحضر العرض، هل تعلمون ماذا كان الرد الرسمي؟ من الواضح أن ليونيل ميسي لن يحضر في أي برامج تلفزيونية يكون جيمي كاراغر جزء منها".

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