غداً.. انطلاق الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين

تنطلق غدا فعاليات الجولة التاسعة من دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين، والتي تقام منها 5 مباريات فقط على مدار اليومين المقبلين، فيما يتم ترحيل مباراتي العين مع البطائح، والشارقة مع شباب الأهلي إلى 20 ديسمبر المقبل، بسبب ارتباطات الشارقة والعين في البطولة الآسيوية.

ويلتقي غدا عجمان الثاني عشر (8 نقاط)، مع حتا الرابع عشر (3 نقاط) على استاد راشد بن سعيد، وكلاهما يبحث عن مركز أفضل، ويخوض عجمان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز الأول له في المسابقة هذا الموسم على حساب خورفكان بالجولة الماضية.

كما يلتقي غدا فريق الإمارات الثالث عشر (5 نقاط) مع اتحاد كلباء العاشر (8 نقاط) على استاد نادي الإمارات برأس الخيمة، وكلاهما يطمح في تحسين مركزه أيضا.

وفي المباراة الثالثة غدا، سيكون النصر التاسع (8 نقاط)، في الاختبار الأول بقيادة مدربه الجديد الهولندي الفريد شرودر، عندما يلتقي الوحدة الرابع (15 نقطة)، على استاد آل مكتوم، باحثا عن استعادة الانتصارات، ويأمل الوحدة بمواصلة نتائجه الإيجابية.

وأوضح الفريد شرودر أن فريقه يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للمنافسة ومزاحمة فرق الصدارة، وهذا ما يعمل عليه خلال الفترة المقبلة.

وقال: "ليس لدينا وقت قبل مواجهة الوحدة، الأهم بالنسبة لي نقل فلسفتي إلى اللاعبين لتطبيقها، لدي ثقة كبيرة بأن القادم أفضل".

وتواصل الجولة فعالياتها بعد غد، حيث يلتقي الوصل المتصدر (20 نقطة) مع البطائح السابع (12 نقطة)، على استاد زعبيل بدبي، ويطمح الوصل للحفاظ على الصدارة التي اعتلاها قبل جولتين، مع ملاحقة كل من العين وشباب الأهلي له، ويأمل البطائح بالعودة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية مع الشارقة 3-3.

ويلتقي أيضا بني ياس السادس (13 نقطة)، مع الجزيرة الثامن (11 نقطة)، وكلاهما يأمل تحسين مركزه بجدول المسابقة.





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