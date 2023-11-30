-->

Friday, 01 December 2023 08:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غداً.. انطلاق الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين

11/30/2023 8:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق غدا فعاليات الجولة التاسعة من دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين، والتي تقام منها 5 مباريات فقط على مدار اليومين المقبلين، فيما يتم ترحيل مباراتي العين مع البطائح، والشارقة مع شباب الأهلي إلى 20 ديسمبر المقبل، بسبب ارتباطات الشارقة والعين في البطولة الآسيوية.

ويلتقي غدا عجمان الثاني عشر (8 نقاط)، مع حتا الرابع عشر (3 نقاط) على استاد راشد بن سعيد، وكلاهما يبحث عن مركز أفضل، ويخوض عجمان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز الأول له في المسابقة هذا الموسم على حساب خورفكان بالجولة الماضية.

كما يلتقي غدا فريق الإمارات الثالث عشر (5 نقاط) مع اتحاد كلباء العاشر (8 نقاط) على استاد نادي الإمارات برأس الخيمة، وكلاهما يطمح في تحسين مركزه أيضا.

وفي المباراة الثالثة غدا، سيكون النصر التاسع (8 نقاط)، في الاختبار الأول بقيادة مدربه الجديد الهولندي الفريد شرودر، عندما يلتقي الوحدة الرابع (15 نقطة)، على استاد آل مكتوم، باحثا عن استعادة الانتصارات، ويأمل الوحدة بمواصلة نتائجه الإيجابية.

وأوضح الفريد شرودر أن فريقه يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للمنافسة ومزاحمة فرق الصدارة، وهذا ما يعمل عليه خلال الفترة المقبلة.

وقال: "ليس لدينا وقت قبل مواجهة الوحدة، الأهم بالنسبة لي نقل فلسفتي إلى اللاعبين لتطبيقها، لدي ثقة كبيرة بأن القادم أفضل".

وتواصل الجولة فعالياتها بعد غد، حيث يلتقي الوصل المتصدر (20 نقطة) مع البطائح السابع (12 نقطة)، على استاد زعبيل بدبي، ويطمح الوصل للحفاظ على الصدارة التي اعتلاها قبل جولتين، مع ملاحقة كل من العين وشباب الأهلي له، ويأمل البطائح بالعودة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية مع الشارقة 3-3.

ويلتقي أيضا بني ياس السادس (13 نقطة)، مع الجزيرة الثامن (11 نقطة)، وكلاهما يأمل تحسين مركزه بجدول المسابقة.


تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN30112023000110011019ID1107515848

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث