الإمارات تساهم بـ 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار المناخية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت دولة الإمارات عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار المناخية الذي أقرته قمة "كوب 28"، ودعت جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر.
وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، على حسابه في منصة إكس "نهنئ كافة الأطراف على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعّالة لتداعيات تغير المناخ... ويسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار، وندعو جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر".
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