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الإمارات تساهم بـ 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار المناخية

11/30/2023 8:00:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت دولة الإمارات عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار المناخية الذي أقرته قمة "كوب 28"، ودعت جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر.

وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، على حسابه في منصة إكس "نهنئ كافة الأطراف على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعّالة لتداعيات تغير المناخ... ويسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار، وندعو جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر".


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