4.54% انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في 10 أشهر

MENAFN - Khaberni) خبرني - انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة 4.54 بالمئة، ليصل إلى 135.61 مقابل 142.06 للفترة نفسها من العام الماضي.

ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي للأشهر العشرة الماضية للعام الحالي، مع الفترة نفسها من العام الماضي، انخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 5.57 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 1.83 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.69 بالمئة.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الخميس، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لتشرين الأول الماضي من العام الحالي، ليصل إلى نحو 138.22 مقابل 141.58 للشهر نفسه من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.37 بالمئة.

ويرجع انخفاض الرقم القياسي لتشرين الأول من هذا العام مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، إلى انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.76 بالمئة، وانخفاض أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 13.43 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 5.57 بالمئة.

وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين الأول الماضي من العام الحالي بنسبة 1.07 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 138.22 مقابل 136.76 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه.

وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين الأول من العام الحالي مقارنـة مع الشهر الذي سبقه، نتيجة لارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.82 بالمئة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.68 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 3.94 بالمئة.