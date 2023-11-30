4 ميداليات لمنتخب الناشئين في بطولة آسيا لسباحة الزعانف

وبحسب خبر صدر عن اللجنة الأولمبية، اليوم الخميس، نجح اللاعب سري الحرازنة في حصد ثلاث ميداليات من بينها ذهبية ضمن سباق 1500 متر زعانف مونو، وفضية في سباق 200 متر ، وبرونزية في سباق 400 متر،فيما نالت اللاعبة تولين الحرازنة برونزية سباق 1500متر .

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