موازنة 2024: 288.5 مليون دينار لدعم الغاز المنزلي وسلع غذائية

MENAFN - Khaberni) خبرني - قدرت الحكومة في مشروع الموازنة العامة لعام 2024، ما قيمته 288.5 مليون دينار لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية ودعم الغاز المنزلي.

وبلغ الدعم المقدر والوراد ضمن مشروع الموازنة للعام المقبل، لأسطوانة الغاز المنزلي، بنحو 62.5 مليون دينار ليرتفع تأشيريا للعام 2025 إلى 125 مليون دينار.

والحكومة لم تكن قد خصصت أي مبالغ لدعم الغاز المنزلي في موازنة كل من عام 2022 أو عام 2023.

في حين، خفضت الحكومة في تقديراتها مخصصات دعم السلع الغذائية الاستراتيجية في مشروع موازنة العام المقبل، بقيمة 31 مليون دينار، لتسجل 226 مليون دينار، مقارنة مع 257 مليون دينار سجلت كإعادة تقدير في موازنة 2023.

ويأتي دعم السلع الغذائية الاستراتيجية ودعم الغاز المنزلي ضمن برنامج وزارة المالية لشبكة الأمان الاجتماعي.

ولم يشمل في مشروع موازنة العام المقبل، دعم القمح والأعلاف، بعد أن تم تخصيص 60 مليون دينار لهذا البند في موازنة 2022.

وفي السياق ذاته، رصدت الحكومة لدعم المشتقات النفطية ضمن مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن وزارة المالية، 10 ملايين دينار، بحيث لم تسجل أي مبالغ لهذا البند في موازنة العام الحالي، على أن ترتفع في عام 2025، إلى 39 مليون دينار تأشيريا.