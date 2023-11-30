العون عامر شاكر الطراونة يرى النور
التاريخ
11/30/2023 7:29:44 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يتقدم الأهل والأصدقاء والأقارب بأجمل آيات التهنئة والتبريك من عامر شاكر الطراونة بمناسبة قدوم نجله "العون"..
الحمدالله على سلامته وإن شاء الله من البارين بوالديه
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