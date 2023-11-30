تصنيف «فيفا».. الأرجنتين على القمة والمغرب يتصدر ترتيب العرب

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر نوفمبر الجاري، ولم تشهد قائمة العشرة الأوائل دخول أي منتخب جديد، كما ظل منتخب الأرجنتين على القمة، ومنتخب فرنسا في الوصافة.

وتراجع منتخب البرازيل من المركز الثالث إلى الخامس، بسبب تدهور نتائجه في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وجاءت قائمة المنتخبات العشرة الأوائل، كالآتي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إنجلترا

4- بلجيكا

5- البرازيل

6- هولندا

7- البرتغال

8- إسبانيا

9- إيطاليا

10- كرواتيا

وعلى المستوى الإفريقي، ظل منتخب المغرب الأول عربياً وإفريقياً، بحفاظه على المركز 13، يليه السنغال (20)، وتونس (28)، والجزائر (30)، ومصر (33)، ونيجيريا (42).

وجاءت قائمة أول 10 منتخبات إفريقية في تصنيف "فيفا"، كالآتي:

13- المغرب

20- السنغال

28- تونس

30- الجزائر

33- مصر

42- نيجيريا

46- الكاميرون

50- كوت ديفوار

51- مالي

57- بوركينا فاسو

وعلى مستوى آسيا، جاء منتخب اليابان في الصدارة (17)، ويليه إيران (21)، وكوريا الجنوبية (23)، وأستراليا (25)، ثم السعودية (56)، ويبقى الأخير خامساً على المستوى العربي بعد كل من المغرب وتونس والجزائر ومصر بتواجده في المركز (56)، يليه قطر (58)، ثم العراق (63)، والإمارات (64).

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