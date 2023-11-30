الإمارات تتسلم رسمياً رئاسة مؤتمر الأطراف COP28

الإمارات تتسلم رسمياً رئاسة مؤتمر الأطراف COP28
التاريخ
11/30/2023 7:29:32 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تسلم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، من سامح شكري وزير الخارجية المصري رئاسة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
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