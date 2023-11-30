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الإمارات تتسلم رسمياً رئاسة مؤتمر الأطراف COP28

11/30/2023 7:29:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تسلم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، من سامح شكري وزير الخارجية المصري رئاسة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.


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