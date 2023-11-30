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فاطمة بنت مبارك تستقبل عدداً من ضيفات الدولة المشاركات في مؤتمر المناخ

11/30/2023 7:29:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية اليوم في دبي عدداً من ضيفات دولة الإمارات المشاركات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي.

فقد استقبلت سموها كلاً من جلالة الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية حرم جلالة ملك ماليزيا وسمو الأميرة للا حسناء شقيقة جلالة ملك المملكة المغربية والسيدة ازالي امباري حرم رئيس جزر القمر والسيدة زيناش تاياتشيو حرم رئيس جمهورية إثيوبيا والسيدة مونيكا حينجوس حرم رئيس جمهورية نامبيا والسيدة سيماء وازد كريمة رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الصديقة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والبلدان الشقيقة والصديقة خاصة فيما يتعلق بالأنشطة والمبادرات الاجتماعية والإنسانية وما يتعلق بالطفولة وتعزيز دور المرأة في تنمية وتطوير مجتمعاتها.

كما تطرق اللقاء إلى أهداف مؤتمر الأطراف الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 12 من شهر ديسمبر المقبل وأهميته والتطلع إلى تعاون جميع دول العالم والأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات ملموسة وطموحة وشاملة لمعالجة تحد تغير المناخ.

وقد منحت جلالة الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وسام العائلة الحاكمة من الدرجة الأولى لولاية (باهانج) الماليزية تقديراً لدور سموها في تعزيز العلاقات بين البلدين في الشؤون الاجتماعية والأعمال الإنسانية ومبادراتها الهادفة إلى تطوير دور المرأة وتعزيزه في المجتمعات.

كما منحت جلالة الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم صاحب السمو رئيس الدولة وسام العائلة الحاكمة لولاية (باهانج) الماليزية تقديرا وتثمينا لدورها في المجال الاجتماعي والفكري والثقافي والإسهام في دعم المبادرات المعنية بتطوير المجتمعات.

وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء تكريماً للضيفات المشاركات في مؤتمر المناخ، حضرها عدد من الشيخات والوفود المرافقة لضيفات البلاد.


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