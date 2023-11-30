تراجع التضخم في أوروبا إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين

شعر الأوروبيون ببعض الارتياح مرة أخرى مع انخفاض معدل التضخم إلى 2.4 بالمائة في نوفمبر الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

أدى انخفاض أسعار الوقود إلى تخفيف أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على قدرة الاقتصادات على النمو.

انخفض التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو بعد أن كانت نسبته 2.9 بالمائة سنوياً في أكتوبر الماضي، بحسب إحصائيات صادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات).

هذه النسبة بعيدة تماماً عن ذروة التضخم التي بلغت 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022، حيث دفعت أزمة الطاقة العائلات والشركات في أوروبا للمعاناة من أجل تغطية نفقاتها.

تقترب النسبة الجديدة من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2 بالمائة في أعقاب سلسلة سريعة من رفع أسعار الفائدة بداية من صيف عام 2022.

مع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 11.5 بالمائة مقارنة بالعام السابق، زادت التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثانية على التوالي في اجتماعه المقبل المقرر في 14 ديسمبر.

أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الحالي أن البنك سيتخذ قرارات بناء على أحدث البيانات، وسيبقي أسعار الفائدة مرتفعة إذا لزم الأمر للوصول إلى الهدف المنشود.

وعلى الرغم من تراجع أسعار المواد الغذائية في منطقة اليورو، إلا أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 6.9 بالمائة عن العام السابق.

وقالت لاغارد خلال جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي «الآن ليس الوقت المناسب لإعلان النصر».

يتجلى ذلك بشكل صارخ في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.

فقد شهدت البلاد انخفاض التضخم السنوي إلى 2.3 بالمائة هذا الشهر مقارنة بنسبة 3 بالمائة في أكتوبر الماضي.

لكنها تواجه الآن أزمة في الموازنة العامة، علاوة على كونها الاقتصاد الرئيسي الأسوأ أداء في العالم.

كان لأزمة الطاقة تأثير بالغ على برلين، والتي اعتمدت على الغاز الطبيعي الرخيص القادم من روسيا لتشغيل مصانعها.

لم تشهد منطقة اليورو سوى نمواً ضئيلاً هذا العام، حيث بلغت نسبة النمو 0.1 بالمائة في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر.

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الأربعاء، ارتفاع النمو هذا العام بنسبة 0.6 بالمائة و0.9 بالمائة فقط في أوروبا العام المقبل.

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