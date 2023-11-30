«إنوفيشن هب» في دبي يربط المستثمرين بالشركات الناشئة الرائدة لقيادة مستقبل التمويل

يستضيف «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، وهو أول وأكبر مسرع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فعالية «يوم المستثمر» السنوية الرائدة، حيث سيتاح لمجتمع المستثمرين فرصة للقاء المتأهلين للتصفيات النهائية من النسخة التاسعة من برنامج «مسرع التكنولوجيا المالية» والنسخة السابعة من «أكسيليريت هير» (AccelerateHER).

يعد «يوم المستثمر» تتويجاً واستمراراً لبرامج مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، حيث يتيح الفرصة لمجتمع المستثمرين الأوسع للالتقاء بالمتأهلين للتصفيات النهائية من الشركات الناشئة، حيث من المقرر أن يقام هذا الحدث في 13 ديسمبر 2023، في «ذا أتريوم» في مركز دبي المالي العالمي، والذي سيكون كذلك بمثابة «اليوم التخريجي» لـ19 شركة ناشئة التحقت ببرنامج «مسرع التكنولوجيا المالية» و10 نساء متخصصات في الخدمات المالية من برنامج «أكسيليريت هير»، واللاتي سيعرضن خطط أعمالهن والمهارات التي اكتسبنها وطورنها خلال رحلة الإرشاد المقدمة من قبل عدد من البنوك وشركات التأمين الرائدة في المنطقة.

ويتوقع أن يستقطب «يوم المستثمر» 2023 أكثر من 500 مشارك من العاملين ضمن منظومة التمويل والقطاع المالي والشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا العام، حصل المشاركون في برنامج «أكسيليريت هير» على الدعم والإرشاد من بنك دبي الإسلامي، في حين تم دعم برنامج «مسرع التكنولوجيا المالية» من قبل مصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة بريد الإمارات، «إتش إس بي سي» HSBC وبنك موريشيوس المركزي وشركة فيزا ومجموعة زيورخ للتأمين.

وفي هذا الحدث، سيتاح للمتأهلين للتصفيات النهائية من كلا البرنامجين فرصة عرض تقنياتهم المبتكرة وخطط الأعمال والمهارات العالية التي ستساعدهم على تعزيز مسيرتهم المهنية وتدعم جهودهم مع العملاء المحتملين في المستقبل، والمستثمرين المحتملين وقادة الصناعة وكبار أصحاب المصلحة من الشركاء الماليين.

وتركز برامج 2023 من «إنوفيشن هب» على قطاع الخدمات المصرفية المفتوحة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وحلول الدفع المبتكرة، والتسويق الفردي، والمصممة لتعزيز الثقافة المالية. وتتضمن الأنشطة جلسات إرشادية، وورش عمل حول المهارات المهنية والشخصية، وفرصاً للتواصل، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مساحات العمل المشتركة في مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: يسعدنا أن نستضيف «يوم المستثمر»، وهو حدث واعد، حيث تشكل برامج المسرعات التي ينظمها «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي بمثابة منصات جاذبة للشركات الناشئة الأكثر ابتكارًا في العالم والعاملة ضمن قطاع الخدمات المالية. يعد «يوم المستثمر» فرصة للمستثمرين والشركاء العالميين للوصول إلى مجموعة حصرية من الشركات الناشئة الموهوبة التي تخرجت بنجاح من مختلف المسرعات الخاصة بالمركز.

يتمتع برنامج «مسرع التكنولوجيا المالية» بسجل حافل من الإنجازات القائمة على تمكين الشركات الناشئة من خلال مساعدتها على تحويل أفكارها إلى منتجات وعروض فريدة للأسواق المالية. ومنذ إطلاقه، شهد البرنامج انضمام أكثر من 3,000 رائد أعمال، وتخريج أكثر من 150 شركة عاملة في مجال التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية وتكنولوجيا قطاع التأمين وشركات التمويل الإسلامي الناشئة، ونتج عن هذه الجهود الإرشادية تكوين 100 نقطة اتصال مع معاهد مالية رائدة في المنطقة.

تم إطلاق برنامج «أكسيليريت هير» في عام 2019 من قبل «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي لتزويد الجيل القادم من النساء العاملات في مجال الخدمات المالية باستشارات، بينما يشرعن في رحلتهن المهنية، بدعم من أفضل المواهب وقادة الصناعة في دبي. هذا ونجحت شبكة «أكسيليريت هير» في إرشاد أكثر من 100 امرأة من خلال أكثر من 200 مجموعة إرشادية و120 ورشة عمل.

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