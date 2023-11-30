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سلة شباب الأهلي تعود للصدارة مؤقتاً

11/30/2023 7:29:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق شباب الأهلي فوزاً مهماً في انطلاقة الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام لكرة السلة خارج ملعبه على مستضيفه الوصل بنتيجة 94 - 72 ليصل إلى النقطة 17 في المركز الأول مؤقتاً، متقدماً بفارق نقطة عن النصر، والذي لعب مباريات أقل، حيث يرتاح عن اللعب في هذه الجولة، وللوصل 14 نقطة وتستكمل الجولة اليوم الخميس بمباراتين في السابعة مساء تجمع البطائح وضيفه الوحدة، والشارقة وضيفه الظفرة.

ويتصدر شباب الأهلي الترتيب برصيد 17 نقطة، ثم النصر 16 نقطة ثم الوصل 14 نقطة ثم الشارقة 11 نقطة والبطائح 10 نقاط والوحدة 9 نقاط والظفرة 7 نقاط.

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