قُتل خلاله ثلاثة أشخاص .. حماس تتبنى إطلاق النار في القدس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت حركة حماس الخميس تبنيها لهجوم إطلاق النار في القدس الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.
وقالت الحركة في بيان "نزف شهيدينا القساميين مراد وإبراهيم النمر ... منفذا العملية الفدائية صباح اليوم في مستوطنة راموت في القدس المحتلة والتي أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين".
وأضافت "على المحتل أن يتحسس رأسه في كل مدينة وقرية وشارع وزقاق فأبطالنا مستنفرون للثأر".
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