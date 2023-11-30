قُتل خلاله ثلاثة أشخاص .. حماس تتبنى إطلاق النار في القدس

أعلنت حركة حماس الخميس تبنيها لهجوم إطلاق النار في القدس الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وقالت الحركة في بيان "نزف شهيدينا القساميين مراد وإبراهيم النمر ... منفذا العملية الفدائية صباح اليوم في مستوطنة راموت في القدس المحتلة والتي أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين".

وأضافت "على المحتل أن يتحسس رأسه في كل مدينة وقرية وشارع وزقاق فأبطالنا مستنفرون للثأر".





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