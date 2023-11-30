الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وموعد القرعة



شهدت منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا التي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء، وصول عدد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي إلى 12 فريقا من أصل 16.

وكانت أندية برشلونة، وأرسنال، وأتلتيكو مدريد أبرز الملتحقين بركب المتأهلين بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة.

وفي ما يأتي قائمة الأندية الـ12 المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا:

1- بايرن ميونخ- المجموعة الأولى.

2- أرسنال- الثانية

3- أيندهوفن - الثانية.

4- ريال مدريد- الثالثة.

5- ريال سوسييداد- الرابعة.

6- إنتر ميلان- الرابعة.

7- أتلتيكو مدريد- الخامسة

8- لاتسيو- الخامسة.

9- بوروسيا دورتموند- السادسة.

10- مانشستر سيتي- السابعة.

11- لايبزيغ- السابعة.

12- برشلونة- الثامنة.

وتتبقى أربعة مقاعد سيتحدد أصحابها عند إجراء مباريات الجولة السادسة الأخيرة منتصف الشهر المقبل، وفقاً لروسيا اليوم.

- المنافسة على المقعد الأول انحصرت بين كوبنهاغن، غلطة سراي ومانشستر يونايتد في المجموعة الأولى.

- المقعد الثاني: نابولي وسبورتينغ براغا في المجموعة الثالثة.

- المقعد الثالث: باريس سان جيرمان، نيوكاسل يونايتد وميلان في المجموعة السادسة.

- المقعد الرابع: بورتو وشاختيور في المجموعة الثامنة.

ومن المرتقب أن يتم الكشف عن مباريات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، في القرعة المقرر إقامتها في 18 ديسمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء دور المجموعات.

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