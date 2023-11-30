رئيس الدولة يلتقي عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في «كوب 28»

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم - كلاً على حدة - فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية باراغواي ومعالي الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ومعالي دينغ شيو شيانغ الممثل الخاص لرئيس جمهورية الصين ، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي بدأت أعماله اليوم في مدينة إكسبو دبي.

وبحث سموه والضيوف العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تطرقت اللقاءات إلى مؤتمر الأطراف "كوب 28" وأهمية التعاون والعمل الجماعي بين مختلف الأطراف المشاركة للخروج بنتائج نوعية تعطي دفعة قوية لمسار العمل المناخي بما يصب في مصلحة الجميع في العالم.

حضر اللقاءات.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة و معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية والوفود المرافقة لضيوف الدولة التي تضم وزراء وكبار المسؤولين.

وقام صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد بزيارة إلى جناح إثيوبيا المشارك في مؤتمر "كوب 28" والذي يعرض تجاربها فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة الإرث الأخضر وتطوير الطاقة المتجددة وغيرها من مبادرات الاستدامة.





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