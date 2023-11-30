اليونفيل: إسرائيل ردت على إطلاق نار عبر الحدود من لبنان

اليونفيل: إسرائيل ردت على إطلاق نار عبر الحدود من لبنان
التاريخ
11/30/2023 7:18:22 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/ PNN- قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لرويترز، إن الجيش الإسرائيلي رد، اليوم الخميس، على إطلاق نار عبر الحدود من جنوب لبنان.
وسمع شهود من رويترز دوي انفجارات على طول الحدود الجنوبية الشرقية للبنان مع إسرائيل.
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