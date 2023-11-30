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اليونفيل: إسرائيل ردت على إطلاق نار عبر الحدود من لبنان

11/30/2023 7:18:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/ PNN- قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لرويترز، إن الجيش الإسرائيلي رد، اليوم الخميس، على إطلاق نار عبر الحدود من جنوب لبنان.

وسمع شهود من رويترز دوي انفجارات على طول الحدود الجنوبية الشرقية للبنان مع إسرائيل.


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