تقديرات في إسرائيل بيوم هدنة إضافي واستئناف القتال السبت في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/ PNN- أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي اليوم الخميس، بوجود تقديرات في إسرائيل بأن يكون يوم غد الجمعة آخر يوم هدنة في قطاع غزة، وأن يتم استئناف القتال بحلول يوم السبت.

وقال الموقع إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه سيكون هناك يوم إضافي وأخير للهدنة غدا الجمعة، سيتم فيه إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين آخرين.

ولفت إلى أنه من المتوقع أيضا أن تكون المفاوضات حول هذا الموضوع صعبة ومدمرة للأعصاب، فيما يبدو أن القتال سيستأنف بعد ذلك مباشرة، وربما بحلول يوم السبت.

وأشار "واينت" إلى أن الأمريكيين والقطريين والمصريين يضغطون من أجل تمديد وقف إطلاق النار، لكنهم يدركون أنه بمجرد استنفاد قائمة الرهائن المئة، فلن يكون من الممكن تمديدها دون اتفاق جديد. ولذلك، فإن الأمريكيين يريدون أن يسمعوا من إسرائيل عن خططها الحربية في جنوب قطاع غزة، وكيف سيتم تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين إلى الحد الأدنى.

وفي هذا السياق، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أمس، بأن الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل إمكانية السماح بعودة المدنيين الذين تم إجلاؤهم سابقا إلى جنوب قطاع غزة، إلى شمال القطاع "لتقليل عدد الضحايا المدنيين".

ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش مع الجانب الإسرائيلي، إمكانية حماية آلاف المدنيين الذين فروا من الشمال إلى جنوب غزة، إذا قررت إسرائيل مهاجمة تلك المنطقة.

وفي وقت سابق، شدد وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت على أن الجيش الإسرائيلي يعتزم استئناف العمليات القتالية في قطاع غزة قريبا ويخطط لممارستها في جميع أنحاء القطاع.



