إصابة شاب برصاص الاحتلال بدعوى دهس جنديين إسرائيليين في الأغوار

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/ PNN-
أصيب شاب، ظهر اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب عاطوف في الأغوار الشمالية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب، لم تعرف هويته بعد، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الاقتراب، والقيام بنقله.
من جهته، وذكر موقع“تايمز أوف إسرائيل” الإخباري أن“مسعفين قالوا إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة في هجوم دهس بالقرب من مستوطنة بكعوت بالضفة الغربية في شمال غور الأردن”.
وبالتزامن مع ذلك، أغلقت قوات الاحتلال حاجزي تياسير والحمرا العسكريين في كلا الاتجاهين أمام حركة تنقل المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وسط انتشار عسكري مكثف.
يتبع..
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