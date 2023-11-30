إصابة شاب برصاص الاحتلال بدعوى دهس جنديين إسرائيليين في الأغوار

MENAFN - Palestine News Network ) الأغوار/ PNN-أصيب شاب، ظهر اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب عاطوف في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب، لم تعرف هويته بعد، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الاقتراب، والقيام بنقله.

من جهته، وذكر موقع“تايمز أوف إسرائيل” الإخباري أن“مسعفين قالوا إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة في هجوم دهس بالقرب من مستوطنة بكعوت بالضفة الغربية في شمال غور الأردن”.

وبالتزامن مع ذلك، أغلقت قوات الاحتلال حاجزي تياسير والحمرا العسكريين في كلا الاتجاهين أمام حركة تنقل المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وسط انتشار عسكري مكثف.

يتبع..