في يومها السابع: إسرائيل تواصل خرق الهدنة في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم الخميس، ساحل مدينة خان يونس جنوب
قطاع غزة بقذائف صاروخية، في خرق للهدنة في يومها السابع.
وأفادت مصادر صحفية للوكالة الرسمية، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفت ساحل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف صاروخية، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأضافت المصادر ذاتها، أن طائرات الاحتلال حلّقت في أجواء مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم سريان الهدنة في يومها السابع.
وأشارت مصادر محلية، إلى أن دبابات الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها صوب منازل المواطنين في حي النصر بمدينة غزة.
وكان أعلن اليوم عن تمديد الهدنة ليوم إضافي قبيل دقائق على انتهائها، على ان نتنهي صباح يوم غد الجمعة على الساعة السابعة صباحا.
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