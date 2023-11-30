في يومها السابع: إسرائيل تواصل خرق الهدنة في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم الخميس، ساحل مدينة خان يونس جنوبقطاع غزة بقذائف صاروخية، في خرق للهدنة في يومها السابع.

وأفادت مصادر صحفية للوكالة الرسمية، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفت ساحل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف صاروخية، دون أن يبلغ عن إصابات.



وأضافت المصادر ذاتها، أن طائرات الاحتلال حلّقت في أجواء مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم سريان الهدنة في يومها السابع.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن دبابات الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها صوب منازل المواطنين في حي النصر بمدينة غزة.

وكان أعلن اليوم عن تمديد الهدنة ليوم إضافي قبيل دقائق على انتهائها، على ان نتنهي صباح يوم غد الجمعة على الساعة السابعة صباحا.